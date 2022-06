Po 2,5 letech, mrtvém miminku a zásnubách je lásky konec: Natálie Kočendová a potetovaný kadeřník už nejsou pár

Natálie Kočendová je opět single. Foto: Se svolením archiv N. Kočendové

Vydrželi spolu v dobrém i zlém, přestáli dokonce i ztrátu miminka, o které krásná modelka a vítězka světové soutěže Top Model of The World Natálie Kočendová přišla v 6. měsíci těhotenství. Před pár měsíci se s potetovaným kadeřníkem Luckym Royalem, občanským jménem Lukášem Vlačuhou, dokonce zasnoubili. Teď oznámili konec lásky.

"Touto fotkou jsme Vám chtěli oznámit zásnuby. Osud tomu chtěl jinak. Naše cesty se už nějaký čas zpět rozešly. Dále pokračujeme jako přátelé a jsem Lukymu za vše velmi vděčná," napsala Natálka ke snímku na sociálních sítích s tím, že dále se k rozchodu nechce vyjadřovat a prosí o respektování soukromí.

Ve stejnou chvíli uveřejnil stejný snímek také její, v tuto chvíli již expřítel, který potvrdil, že se rozešli v přátelském duchu. "Byl jsem oslepen láskou a díval jsem se pouze mým směrem! Byl jsem sobecký a myslel jen na to, co chci já! Neuvědomoval jsem si, co vůbec Natálka od života chce, ale nakonec si uvědomíte, že Natálka vyhrála světovou soutěž, má před sebou tolik práce a kariéru, má plány a cíle, máme každý jiné priority, proto jsme se rozhodli jít každý svou cestou," vzal na sebe důvod rozchodu Lukáš. ■