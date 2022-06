Nechce už založit vlastní rodinu? Misska Čerešňáková je rok zadaná a poprvé promluvila o dětech

Eva Čerešňáková Michaela Feuereislová

„Stala jsem se kmotrou mé malé sedmiměsíční neteřinky, kterou často hlídám a moc si takto trávený čas užívám. Vlastně musím přiznat, že je to celkem nakažlivé, a velmi se těším, až se jednou budu starat o vlastní miminko,“ svěřila se Eva, která si roli tety užívá.

„S partnerem už jsme rok, takže se samozřejmě o budoucnosti i dítěti bavíme. Zároveň je to ale i něco, co si člověk nenaplánuje. Dítě je Boží dar,“ prozradila modelka a moderátorka, která je ráda, že si ji její sestra Silvie za kmotru vybrala.

„Jsem ráda, že malá už je pokřtěná, protože křest je moc důležitý. Křtiny byly v Praze a byly opravdu krásné a slavnostní. Kéž by více lidí a rodičů o křtu uvažovalo. Stát se kmotrou malé mě potěšilo, ale zároveň si uvědomuji, že je to závazek. Role kmotra totiž křtem nekončí, ale začíná, a v podstatě jsem dala závazek, že budu po celý život dohlížet na to, aby byla vychovávána v křesťanské víře,“ dodala modelka, pro kterou je víra v Boha nesmírně důležitá. ■