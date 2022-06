Někdejší slavný bouřlivák zavzpomínal na turbulentní vztah s Kate Moss: V letu jsem ji nakopl a utekl pryč, šokuje

Pete Doherty a Kate Moss Profimedia.cz

Rocker Pete Doherty (43) vydává memoár Writing in A Likely Lad, v němž mimo jiné zavzpomínal na turbulentní vztah s topmodelkou Kate Moss (48). Přiznal, že byl vůči své ex agresivní a fyzicky ji napadl.

V knize popsal incident z Thajska z roku 2007. Na dovolené ho zavřeli, protože užíval drogy na veřejnosti s náhodnými turisty, a Kate za něj zaplatila kauci. Když ho ovšem vyzvedávala, muzikant, stále ještě pod vlivem drog, byl agresivní a násilnický.

„Kate a David Tang za mě přišli zaplatit kauci na policejní stanici. Ale já byl tak mimo sebe, že jsem jí začal nadávat, v letu ji nakopl a utekl pryč,“ píše ve své knize otevřeně.

„Další, co si pamatuju, je, že jsem se probudil na letišti Heathrow v thajských policejních kraťasech. Neměl jsem ani pas,“ dodal.

V Thajsku se tehdy hvězdný pár nechal oddat během budhistického ceremoniálu. Svatba nebyla oficiální, ale plánovali ji později zrealizovat i v Británii.

Na to ale nikdy nedošlo a později toho roku se, po několika dalších incidentech, definitivně rozešli. S Kate byl ve vztahu od roku 2005.

Doherty je už dva roky čistý, a loni se dokonce oženil. S partnerkou Katiou de Vidas se usadil na francouzském venkově a drogy a chlast vyměnil za sýry a naštěstí se už zklidnil. Nic jiného mu ani nezbývalo, kvůli drogám měl dost na kahánku.

„Byl jsem fakt za hranou. Málem mi vzali obě chodidla a podobně příšerné věci. Bylo to o fous a jenom proto, že jsem si drogy píchal. Takhle to chodí, když vám dojdou žíly. Ale přijde mi, že to bylo hodně dávno. Byla to jízda,“ přiznal pro The Mirror v březnu. ■