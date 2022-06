Pamatujete si Haničku z Rodinných pout? Herečka vypadá fantasticky!

Petra Špindlerová Super.cz

A nutno říct, že se není čemu divit, herečka totiž i osmnáct let po natáčení seriálu vypadá fantasticky. Naposledy jsme Petru Špindlerovou potkali na premiéře nové minisérie režiséra Dana Wlodarczyka Jitřní záře, ve kterém se také objevila.

„Objevím se v roli jedné z kamarádek hlavní představitelky. Budu hrát kamarádku Věru a je to ve skrze kladná postava,“ řekla Super.cz k seriálu, který vypráví příběh o rodině, jež vyhledává alternativní způsob života a žije mimo systém.

„Je to krásné, mně se to moc líbí. Ale bohužel kvůli své práci žiji víc ve městě než na venkově. Tam kde jsme točili, to byl opravdu půvabný kout,“ svěřila se herečka, která je propagátorkou zdravého životního stylu, pravidelně cvičí jógu a už se několikrát vydala i na cestu do Indie. Další ale zatím neplánuje.

„Teď jsme se vrátili z jihu Itálie. Do Indie se zatím nechystáme, rozhodně ano, dvakrát jsem tam děti vzala, ale chtělo by to, aby se ten svět ještě trochu víc uklidnil a cestovalo se s větším pohodlím v hlavě,“ dodala herečka. ■