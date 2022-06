Jak bydlí Kamila Nývltová? Podívejte se do zpěvaččina pražského bytu, který prošel rekonstrukcí

Kamila Nývltová Super.cz

Svůj byt v pražských Vysočanech si Kamila Nývltová (32) pořídila takřka před sedmi lety. V době covidové pandemie trávila většinu času doma u rodiny ve Rtyni v Podkrkonoší, poté, co naplno naskočila do práce, je zpěvačka zpět v Praze. Do bytu, který nedávno prošel proměnou, nás pozvala.

„Už to bude na podzim sedm let, co tady bydlím,“ řekla Kamila, která žije v bytě 2+kk s velkou terasou. „Potřebovala jsem po novém roce změnu, vyházela jsem veškerý nábytek, co byl v obýváku a v chodbě a nahradila jsem ho novým," prozradila nám během návštěvy zpěvačka.

„Také jsem vymalovala, protože jsem si vyčoudila byt svíčkou, která vše očernila, takže jsem měla nánosy na oknech, záclonách i na stole a nešlo to umýt,“ svěřila se Kamila, kterou jsme zastihli při balení na evropské turné, na které s americkým uskupení Two Steps From Hell vyrazila.

Do proměny bytu se zpěvačka pustila také kvůli své fence. Ta jí totiž ve chvílích, kdy se nudila, zničila zdi.

„Emmička nám dost vylepšila chodbu, prodrápala nám zdi. Vymalovali jsme, vyměnili nábytek, jídelní stůl, skříně a vyházela jsem spoustu věcí, které nepoužívám. Nechala jsem si andělíčky a věci, které jsem dostala za premiéry, zbytek šel pryč,“ řekla nám zpěvačka, která v pražském bytě žije s přítelem Pepou. Jak si to tam zařídili, se podívejte v našem videu a foto galerii. ■