Ta má šlehu: Podívejte se, jak vypadá Iva Pazderková v kostýmu Škopkové!

Iva Pazderková Michaela Feuereislová

Komfortní kostým to rozhodně není, Iva ale musí zatnout zuby a po představení je první, která se stihne převléknout do civilu. A mezitím proletět sprchou. "V kostýmu mi je kvůli molitanovým vycpávkám ještě větší horko než obvykle. Ale to je moje práce a nestěžuju si. K té roli to patří a vlastně se v něm cítím překvapivě dobře," řekla Super.cz Iva.

Ta odehrála slavnostní premiéru, v roli se alternuje s podobně štíhlou Adélou Gondíkovou (48), kterou tedy musejí kostymérky také vycpávat. Ale jak se obě herečky shodly, na váze u téhle postavy nezáleží, i Helena Růžičková byla hlavně výjimečná herečka a roli nedostala jen kvůli své tělnatosti. ■