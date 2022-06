Eva střídá Evu! René Decastelo randí s touhle sexy ragbistkou

René Decastelo vyměnil moderátorku za ragbistku. Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Adámek Ladislav/ Herminapress

René Decastelo se po ulicích vodí za ruku s jinou Evou. Jeho novou partnerkou je ragbistka Eva Korniová Jung, jak informoval Blesk. V roce 2014 byla mezi čtyřkou hráček nominovaných na českou ragbistku roku. Nyní je maminkou tří dětí.

Moderátorka šokovala rozchodem s manželem teprve minulý týden. „Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost,“ nechala se slyšet v prohlášení.

Okamžitě se začalo spekulovat, že by za rozchodem mohl stát někdo třetí, scenárista to ale popřel s tím, že jsou se ženou od sebe už delší dobu.

„Je to už pár měsíců, co jsme si s Evi řekli, že nemáme budoucnost jako partneři a manželé. Pro senzacechtivé dodávám, že na to neměl vliv nikdo další, jen my dva,“ zdůraznil René Decastelo na svém instagramovém profilu.

Jeho slova potvrdila i Eva Decastelo, která si také stojí za tím, že se s manželem rozešli v dobrém. ■