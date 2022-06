Wow! Dcera Brada Pitta a Angeliny Jolie Shiloh předvedla parádní taneční kreace na parketu

Shiloh s maminkou Angelinou Jolie Profimedia.cz

V populárních tanečních videích z proslulého studia z losangeleského Studio City se vždy na jednu píseň střídá po jednotlivých blocích skupina tanečníků s nacvičenou choreografií. Tentokrát se v čase 2:30 objeví právě i Shiloh tančící na nový song Vegas zpěvačky jménem Doja Cat.

Teenagerka má na sobě černé tepláky a tričko s nápisem The Beatles a rozhodně ji nikdo nemůže nařknout z protekce, její pohybové nadání je nezpochybnitelné, jak se sami ve videu můžete přesvědčit.

„Shiloh miluje tanec. Je skutečně talentovaná a taneční hodiny navštěvuje už několik let. Vytvořila si v této komunitě několik dobrých přátel. Mají spolu chatovací skupiny, kde sdílejí své oblíbené playlisty. Učitelé jsou z ní všichni nadšení. Brad a Angie jsou na ni moc pyšní,“ prozradil zdroj z jejího okolí s tím, že pokud by se Shiloh chtěla tanci věnovat dál, může to dotáhnout daleko.

Dívka narozená v Namibii se již objevila v předešlém videu sdíleném tanečním studiem, a to na píseň About Damn Time zpěvačky Lizzo. V něm je součástí závěrečné trojice tanečnic a vystupuje opět v černém oblečení vlevo. ■