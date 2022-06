Takhle odvážná dlouho nebyla! Heidi Janků oslaví 60. narozeniny a ukázala se v průhledných šatech

Heidi Janků Michaela Feuereislová

Zpěvačka si stále udržuje štíhlou postavu, i když jak přiznala, zadarmo už to není. Už na sobě cítí každý další rok. "Jím všechno, ale střídmě, malé porce. Ale klidně i o půl dvanácté v noci. Ale tělo se mění, ty změny vidím každé ráno, i spalování je pomalejší," řekla Super.cz.

Loni se jí podařilo shodit 4 kila a je na nejnižší váze za posledních deset let. Nyní si udržuje stálých 55 kilogramů. "Víc už bych zhubnout nechtěla, vystoupily by mi kruhy pod očima, propadly by se mi tváře a vypadala bych ztrhaně," dodala Heidi. ■