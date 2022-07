Svou bitvu svádí návrhářka původem z Ukrajiny v Česku: Zbytek rodiny bojuje na druhé frontě, říká

Přehlídku Natali uspořádala na lodi, která několikrát podplula Karlův most. Super.cz

„Bez práce nemůžu existovat. Potřebuji stále něco tvořit,“ svěřila se nám návrhářka po prezentaci své poslední linie, pro níž se stala inspirací umělecká avantgarda. „Byla to velká zátěž, velké úsilí. Bylo to velké vypětí pro mě vymyslet tuto kolekci. Jsem ráda, že jsme to zvládli a všichni jsou spokojení,“ hýřila euforií Ruden, která ale přiznává, že si sáhla na dno svých možností. „Byl to až moc velký tlak. Už bych to nechtěla opakovat.“

Ve svém bytě ubytovala Ruden své nejbližší z Ukrajiny. „Je tady devět lidí, jsou to ženy. Muži museli zůstat na Ukrajině. Pro muže není možnost přijet. Skutečně reálně bojují. Jeden dokonce natáčí dokumentární materiály o válce. Držím jim palce. Mým úkolem je, aby byla rodina pod kontrolou včetně dětí. Jsem spokojená s tím, co se děje tady. Zbytek rodiny bojuje na druhé frontě,“ říká návrhářka.

Ruden měla prarodiče v Moskvě a doteď v Rusku žije část její rodiny. Na ty Natali nezanevřela. „Mám další část rodiny v Moskvě. Musím konstatovat, že to tam nemají jednoduché. Doufejme, že to pomine a rodina se zase spojí, tak jak byla,“ uvedla se smutkem v hlase, ale s úsměvem na tváři Natali Ruden. ■