Beata Rajská poslala roztomilou vnučku na přehlídkové molo. Jak je to s honoráři?

Beata Rajská s rodinou Super.cz

„Když to není úplně velká přehlídka, tak Josefínku občas pustíme na molo. Je disciplinovaná,“ chválí vnučku Beata, která holčičku do profese modelky nemusí nutit. „Není to tak, že bychom ji cpali na každou přehlídku, ale když se rozhodneme, že se rodina zúčastní přehlídky, tak taky předvádí.“

Ptali jsme se, jestli je holčička za svou práci finančně ohodnocena stejně jako jiné modelky. „Honoráře nedostává, ale učím ji znát hodnotu peněz, protože si myslím, že je u dětí finanční gramotnost velmi důležitá. Učím ji, že všechno má svou cenu. Že šaty nevznikly jen kouzlem, ale ukazuji jí, kolik hodin na jednom kousku krejčové strávily. Chci, aby znala hodnotu lidské práce.“

Téměř osmiletou holčičku baví nejen práce modelky, ale i návrhářky. „Před třemi lety jí Ježíšek přinesl krejčovskou pannu. Tu má stále v pracovně babičky společně s taškami s hadříky. Když přijede, tak na ní aranžuje a stříhá. Snad po mně něco zdědila," řekla nám Rajská na přehlídce pořádané na Chateau Kotěra.

Maminka malé Josefínky Lucie Rajská je úspěšnou dermatoložkou, babička známou návrhářkou. Dá se odhadnout, kudy v dospělosti povedou kroky dívenky? Převezme vnučka Beatinu značku? „Myslím si, že každý má svou práci a dělá si svůj byznys. No možná to Josefínka jednou dostane, ale nejsem si jistá, jestli se nebude bránit, když uvidí, kolik je to práce,“ dodala Beata. ■