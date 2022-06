Kdo je ta blond kráska? Dcera akčního hrdiny Dolpha Lundgrena!

Doplh Lundgren a jeho dcera Ida Profimedia.cz

S půvabnými dcerami slavných jako by se poslední dobou roztrhl pytel. Dobré geny nezapře ani dcera švédského akčního hrdiny Dolpha Lundgrena (64), která se vydala v otcových hereckých šlépějích. Společně si zahráli například ve snímku 90 minut do smrti a ve středu si zašli na oběd do jedné z restaurací v Beverly Hills.