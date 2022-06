Vážila 40 kilogramů a bojovala s anorexií. Teď začala kráska z Love Islandu kvůli přípravě do plavek opět tvrdě dřít

Petr Havránek a Gabriela Gášpárová Super.cz

Musí si ale dávat pozor, aby to s péčí o sebe nepřeháněla. Gabriela coby náctiletá bojovala s anorexií a vážila jen 40 kilogramů. "Mám za sebou velké váhové výkyvy. Když mi bylo čtrnáct let, měla jsem anorexii a vážila čtyřicet kilo. Měla jsem kvůli modelingu potřebu být perfektní a stále jsem hubla, až to došlo do fáze, kdy jsem skoro přestala jíst a začala jsem mít zdravotní problémy," řekla Super.cz Gášpárová.

Nyní prý nehrozí, že by do poruchy příjmu potravy znovu spadla, snaží se na sobě pracovat zdravou formou, a především přidává pohyb.

"Zahájila jsem před měsícem přípravu do plavek. Koupila jsem si permanentku do posilovny, aby mě to donutilo chodit. Začala jsem také chodit na individuální lekce boxu, je to ale překvapivě fakt náročné. Po jednom boxu se dostávám týden do fyzické pohody, abych mohla jít na další," řekla Super.cz modelka.

Jak je na tom Petr? "Co se týče zdravého životního stylu, cvičení, to neberu jako extra přípravu. To jedu celý rok," prozrazuje Havránek, který podle jeho partnerky hodně pečuje i o svoji tvář. "Má svoje krémy, stará se o sebe víc než někteří muži," usmívá se Gabriela. Havránek to ale vyvrací. "V beauty věcech jsem lenoch. Jedinej krém, který mám, je opalovací," dodal se smíchem. ■