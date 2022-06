Herec Pavel Nový se dozvěděl vážnou diagnózu: Je to rakovina, držte mi palce, říká

Pavel Nový Michaela Feuereislová

Situaci Nový bere s velkým nadhledem a věří medicíně a vědeckému pokroku. „Mám se kvůli tomu pos*at? Medicína dělá mílové kroky vpřed, tak na ně spoléhám. Spoléhám na to, že se to třeba dovnitř do hlavy ani nedostane. Seškrábali mi to z kosti a flákli mi tam kus kůže z krku a doufám, že to budu mít tím pádem z krku,“ přeje si nejen on, ale i jeho fanoušci.

Že je Nový obrovský bojovník, ukázal v roce 2007, kdy se na dovolené nakazil západonilskou horečkou a málem zemřel.

Nový na tom byl tehdy velmi zle. Následkem nemoci ochrnul, dohromady se dával v léčebně v Kladrubech. Ještě v roce 2019 v rozhovoru uvedl, že se stále potýká s dozvuky nemoci. Konkrétní ale být nechtěl. ■