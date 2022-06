Několikrát za život přibrala a zase zhubla, naposledy 57 kilo. Britka se ukázala bez retuše v bikinách

Chanelle Hayes Profimedia.cz

S partnerem Danem Binghamem je Hayes zasnoubená od letošního dubna, jak ale uvedla, nechtěla se vdávat „velká“. Ke zhubnutí celkem 57 kil jí dopomohla i operace žaludku, kterou podstoupila v roce 2020.

Není to poprvé, co Chanelle sváděla boj s kily. V průběhu posledních deseti let opakovaně přibírala a zase hubla. Dříve za pomoci přípravků na redukci váhy, naposledy cvičením, změnou jídelníčku a zmíněnou operací.

S tím, jak vypadá, sice není zcela spokojená, ale své tělo se naučila mít ráda. A vyzývá k tomu i své fanoušky.

„Léta jsem svoje tělo nenáviděla, protože bylo příliš velké. Teď je tak malé, že na něm kůže visí. Strie mám prakticky po celém těle. Celulitida je mým stálým společníkem, ať vážím, kolik chci. Nemilovala jsem svoje tělo předtím a nemiluji ho ani teď, ale miluji se o něj starat, a se zdravým tělem přichází i sebevědomí,“ uvedla. ■