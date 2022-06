Vysmátá slavná zpěvačka odhalila křivky v bikinách: S kámoškami to byla pořádná jízda!

Zpěvačka kubánského původu zavítala na Miami v dámském kolektivu. Profimedia.cz

Jestli je smích nejlepší lékař, jak se říká, má interpretka hitů jako Havana, Never Be the Same nebo Bad Things rozhodně na nějaký čas vystaráno. Holky totiž zavítaly na pláž Coral Gables, která není tak turisty vyhledávaná jako proslulá Miami Beach, a tak se zpěvačka vyhnula přehnanému zájmu o její osobu. Nedávno přitom hvězda strávila dovolenou i v Itálii.

Zdá se, že slavná brunetka se už přenesla přes rozchod se svým kolegou Shawnem Mendesem, s nímž nazpívala megahit Seňorita. Strávili spolu dva a půl roku a patřili mezi nejžhavější páry šoubyznysu. Během jejich vystoupení se erotické dusno dalo krájet... Rozešli se loni v listopadu. ■