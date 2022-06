Před 14 lety bodovala v soutěži krásy: Rusovláska Pavelková na dovolené předvedla sexy tělo v plavkách

Romana Pavelková Foto: archiv R. Pavelkové

Je to čtrnáct let, co rusovláska Romana Pavelková (38) bodovala v soutěži krásy. I po letech si modelka udržuje fantastickou figuru. Pravidelně sportuje, díky čemuž se může chlubit dokonalou figurou. Tu nyní modelka předvedla na dovolené u moře.

Po delší době si Romana zabalila kufry a odjela do populárního španělského letoviska Marbella. „Užívám si krátkou dovolenou ve Španělsku. Delší dobu jsem mimo ČR nebyla. Kvůli covidu jsem poslední dva roky cestovala hlavně po Čechách, takže bych si to teď chtěla trochu vynahradit,“ svěřila se Romana, pro kterou to letos není poslední výlet do zahraničí.

„V červenci se chystám s Maxíkem do Turecka a pak ještě do Itálie. To moře a slunce mi opravdu moc chybělo,“ řekla nám modelka, kterou tentokrát syn nedoprovázel. S kým dovolenou tráví, nám prozradit nechtěla, podle fotek ale rusovláska jen září a vypadá spokojeně. ■