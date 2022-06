Tohle je Mateovo království: David Gránský nás nechal nahlédnout do pokojíčku syna

Nechal nás nahlédnout do pokojíčku syna. Foto: Super.cz/Se svolením D. Gránského

David Gránský (30) má už pár dnů svého syna Matea a manželku Nikolu doma z porodnice. Pomalu si všichni zvykají na nový režim. „Moje žena všechno skvěle zvládá. A to absolutně na jedničku. Prvním dnem doma mi začalo každodenní natáčení, za pár dní odjíždím do Bratislavy točit Talent, a vlastně mě mrzí, že s nimi nemůžu teď být od rána do večera. Ale malej je i neuvěřitelně klidný, hodný miminko a dávkuje nám to pomalu, takže se žádné bezesné noci nekonají. Nebo o nich jen nevím?“ řekl nám v rozhovoru herec z primáckého seriálu ZOO.

David se se Super.cz podělil o fotky pokojíčku pro miminko. Příprava místnosti a sestavování nábytku probíhala v hercově náročném pracovním období. „Vytvořit samotný pokojíček nebylo až tak těžké. Těžší, a na začátku naprosto nepředstavitelné, bylo místnost kompletně vyklidit. Dům jsme stavěli s plánovanými dvěma dětskými pokoji. Z jednoho se stala v průběhu bydlení posilovna a z toho druhého, teď už dětského, bylo takové odkladiště všeho možného,“ prozradil nám David.

Hlavní slovo při designování dětského pokoje měla Nikola. „Moje žena má cit pro detail a i celý interiér domácnosti měla a má pod palcem právě ona. Vše sice konzultujeme, ale vždy naprosto souhlasím s jejím nápadem,“ říká David, který si vzal na starost sestavování nábytku.

„Bral jsem to jako takovou milou povinnost, o kterou by se měl nastávající tatínek asi postarat. Takže během pár hodin bylo vyklizeno, připraveno na malování a další den dvě vrstvy barvy. Protože nejsem úplnej kutil, sestavovaní jsem pojal trochu jinak. Nachladil jsem piva a udělal z toho takovou pánskou sestavovací jízdu s tátou, bráchou a kamarádem. Bylo to fajn, a hlavně bylo za pár hodin hotovo,“ směje se Gránský.

Od začátku ladili pokoj do klučičích barev. „Věděli jsme, že čekáme kluka. Vyrazili jsme na prodejnu, kde jsme si chtěli objednat veškerý zmiňovaný nábytek, a já tam uviděl takového obřího zeleného plyšového králíka. Okamžitě jsem ho popadnul a prohlásil jsem, že bych chtěl dětský pokojíček přesně v těchto barvách. Pak už zbývalo koupit zelenou barvu na stěny, zelené křeslo, deky, doplňky… Žena už mě musela brzdit, jinak bych z pokojíčku udělal brčál,“ prozrazuje herec.

A mají v místnosti pro miminko i nějaké vychytávky? „Tím, jak je to pro nás poprvé, tak jsou pro nás vlastně všechno vychytávky. Od monitoru dechu, chůvičky až třeba po rostoucí postýlku. Ale to jsou všechno už u miminek běžné věci. Takže nejspíš ne. Žádný tobogán z pokojíčku rovnou do bazénu nemáme,“ usmívá se David.

Mateo zatím obývá ložnici rodičů. „Pokojíček jsme mu samozřejmě hned ukázali, nicméně zatím slouží pouze ke krmení a přebalování. Postýlky máme zaplať pánbůh tři. V dětském pokojíčku, u nás v ložnici a ve spodním patře v obývacím pokoji. Zatím totiž skoro pořád spinká a je mu úplně jedno kde,“ dodává David Gránský. ■