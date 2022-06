V Římě fotila Havlová pro módní bibli jako filmová hvězda: Mrkněte, jak to dopadlo

Na obálce česko-slovenské mutace Vogue Foto: Vogue CS

V květnu strávila Dagmar Havlová (69) několik dní v Římě. Do věčného města neodjela herečka na klasický eurovíkend zasvěcený poznávání památek, ochutnávání místní kuchyně a nasávání kouzelné atmosféry. I když i na to si nakonec našla čas. Nyní už vyšlo ve známost, že bývalá první dáma fotila v italském hlavním městě fotostory a obálku aktuálního čísla česko-slovenské mutace Vogue.

„Napadá Vás lepší místo, kde fotit múzu a divu?“ reagovala šéfredaktorka titulu Andrea Běhounková na naši otázku, proč padla volba právě na italskou metropoli. Věnovat Havlové velkou část prostoru v červencovém čísle bylo prý jasnou volbou. „Její výjimečná osobnost, její aktivity a samozřejmě to, že byla naší první dámou a manželkou nejlepšího prezidenta, kterého jsme kdy měli. Byla by velká chyba, kdybychom si nechali ujít příležitost s paní Dagmar spolupracovat, fotit ji a vyzpovídat,“ říká Běhounková.

Dagmar Havlovou v Římě zvěčnil módní fotograf Branislav Šimončík. Hodiny s ní vedla rozhovor spisovatelka Alena Mornštajnová.

Zajímali jsme se o to, jestli měla paní Dagmar během focení fotostory, která vyšla nakonec na čtyřiceti stranách, nějaké speciální požadavky.

„Paní Dagmar je z pochopitelných důvodů velmi opatrná na to, s kým spolupracuje a jak bude vypadat výstup v časopise. Jejím jediným požadavkem byla naprostá kontrola nad vším, co se bude dít, a hlavně, co otiskneme. S tím jsme neměli žádný problém. Ve finále ale schválila vše, co jsme navrhli a vymysleli. Samotné focení probíhalo od velmi brzkého rána do pozdních večerů. Kdo zná paní Dagmar, tak ho asi nepřekvapí, že nejvíce energie po celou dobu měla právě ona,“ dodává Andrea Běhounková. ■