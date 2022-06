Vítěz reality show Survivor přiznal po návratu do Česka problémy s hlavou. Stále na tom není dobře

Vladimír Čapek Super.cz

Vítěz reality show Survivor Vladimír Čapek je už dva měsíce zpátky z Dominikánské republiky, přesto přiznává, že stále ještě není s návratem úplně srovnaný. Fyzicky je na tom dobře, měl štěstí, že si nepřivezl žádné zranění. Horší je to po psychické stránce.

"Snažil jsem se do svého života vrátit poměrně rychle. Asi za deset dní jsem se vrátil do zaměstnání, toho se držím. Hlava ale ještě není úplně stoprocentní," řekl Super.cz Vladimír Čapek.

"Mám problém se soustředěním. To bylo určitě kvůli tomu, že jsme tam byli dlouho. Je to zvláštní, snažím se s tím bojovat. Jsem roztěkaný. Ale fyzicky jsem na tom dobře, nezranil jsem se. Toho jsem se nejvíc bál a jsem moc rád, že jsem zdravý a v pohodě," dodal IT specialista a bratr moderátorky Evy Perkausové. ■