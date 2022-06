Poprvé vystavila tělo v Řecku a odváží si příšerný zážitek. Tohle Inna Puhajková na malebném ostrově nečekala

Inna Puhajková Foto: Se souhlasem I. Puhajkové

Moderátorka Inna Puhajková (36) poprvé v životě vyrazila na dovolenou do Řecka. Vybrala si ostrov Zakynthos, jehož populární pláž Navagio měla, jak sama říká, dlouho na tzv. wish listu. "Bohužel stejně jako další milion lidí, a podle toho to taky vypadalo. Turisticky je to tu natolik zahlcené, až je vám tam nepříjemné být," posteskla si Inna, která byla hodně zklamaná.