Diváci nemohli uvěřit vlastním uším: Amber Heard nepřestává šokovat bizarním rozhovorem

Amber Heard Profimedia.cz

V rozhovoru pro Today show stanice NBC News z ní padala jedna perla za druhou a diváci se ještě teď škrábou na hlavě. Přestože si herečka pevně stojí za všemi obviněními, která proti Deppovi u soudu i mimo něj vznesla, hrdě prohlásila, že herce stále miluje.

„Ano, absolutně. Stále ho miluji. Milovala jsem ho celým svým srdcem a ze všech sil se snažila, aby náš vztah fungoval. Ale nešlo to. V žádném případě mu nepřeji nic zlého,“ řekla o Deppovi, kterého mimo jiné obvinila, že ji bil a znásilnil.

Další z jejích výroků se dokonce stal hitem internetu. A sice když se herečka pozastavila nad tím, jak někdo může věřit muži, „který celý svět přesvědčil, že má nůžky místo prstů“. Fanoušci na sociálních sítích si z hlášky začali okamžitě utahovat.

Není zcela jasné, co Amber, která byla ctěnou porotou shledána vinnou z toho, že Johnnyho pomluvila, svým vystupováním sleduje. Pokud se snaží změnit mínění veřejnosti, která se v průběhu procesu jasně postavila na Deppovu stranu, tudy nejspíš cesta nepovede, neboť je zatím bohužel spíš terčem posměchu.

Kromě toho by si herečka měla dát pozor, aby jí to, co navykládá v televizi, nezmařilo pokus o odvolání proti rozsudku. Mimo to ji Depp za nová prohlášení klidně může žalovat znovu. Heard navíc přiznala, že nemá na zaplacení odškodného ve výši 10,4 milionů dolarů, ale mohla doufat, že po ní herec peníze nebude vymáhat.

Ten se ostatně nechal slyšet, že mu šlo hlavně o to, aby očistil své jméno, a po soudním pekle se těšil na zasloužený klid. Na rozdíl od své ex Depp proces nepropírá veřejně a doufá, že je to pro něj uzavřená kapitola. Nasvědčuje tomu i fakt, že se neprodleně po jeho ukončení odebral do Británie, kde koncertuje s kytaristou Jeffem Beckem. ■