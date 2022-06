Můžeme se těšit na její nové fotky v bikinách? Takhle luxusně v nich moderátorka Klára Doležalová vypadá (48)

Klára Doležalová Super.cz

Hledat v současné době dobré zprávy je podle moderátorky Kláry Doležalové (48) spíš paběrkování. Ovšem v seriálu Dobré zprávy, kterému šla za kmotřičku, by si bývala ráda zahrála. "Jenom čekám, že mi někdo zavolá," smála se. Samotné jí stačí málo, třeba to, že našla na zemi slepýše.

Pro Kláru je momentálně nejlepší zprávou to, že už přišlo léto, na které se těší celý rok. Vyrazí na měsíc opět do Dalmácie, kde mají s rodinou statek, pěstují tam olivy, z nichž vyrábějí olej, a Klára se aktivně zapojuje do práce. "Jako moderátoři dovolenou nemáme, musíme si odsloužit určitý počet, ale přes léto si dáváme služby do větších bloků, abychom měli delší volno. Vždycky jsme se bez problémů dohodli," řekla Super.cz.

Nás samozřejmě zajímalo, zda, když už stráví podstatnou část léta u Jaderského moře, zamakala na postavě, aby se mohla pochlubit novými fotkami v plavkách. "Makám pořád, říkala jsem si, že ani ne tak kvůli postavě, ale kvůli zdraví. Jen nevím, zda svým stárnoucím tělem v bikinách lidi obtěžovat," váhala, ale my ji přesvědčovali, že svými snímky určitě příznivce potěšit musí, a moderátorka nám nové snímky slíbila. ■