S manželkou vychovali dvě úspěšné děti: Jsme kámoši, v tom je fór celé rodiny, říká Janek Ledecký

Už od základní školy měly děti Janka Ledeckého (59) individuální plán, aby, jak jejich otec říká, měly čas i na ty důležité věci. Už jako malí měli sourozenci Ester a Jonáš také jasno v tom, že to chtějí v životě někam dotáhnout. Za vydatné podpory rodičů Janka a Zuzany se jim sen splnil. Zatímco Ester je světově známou lyžařkou a snowboardistkou, Jonáš je úspěšným výtvarníkem.

„Ester věděla, že chce být profesionální sportovec, a Jonáš, že chce být nejlepší komiksový výtvarník na světě. Takže nám jako rodičům to hrozně usnadnili a za úkol už jsme měli jenom odstraňovat eventuálně nějaké ty překážky. Ale to zásadní bylo v tom, že my jsme ani Jonáše, ani Ester nikdy k ničemu nemuseli nutit. Ani na vteřinu. Oni si za tím fakt šli sami,“ řekl Janek v pořadu Moje místa, který diváci uvidí ve středu ve 20 hodin na Televizi Seznam.

Protože sporty nejsou levný koníček, došlo i na téma financí. „Lyžování je drahý, a zvlášť pro nás, když se odehrává z devadesáti procent někde v zahraničí. Ale vůbec toho nelituju. Protože mám pocit, že to byly stejně dobře investovaný peníze, jako když jsem tenkrát hecnul kamarády a pustili jsme se do stavění Kalicha (pražské divadlo Kalich - pozn. red.),“ svěřil Ledecký.

S oběma dětmi mají Ledečtí nadstandardní, kamarádské vztahy. Všichni se například každé léto těší na společnou dovolenou. Toho, že mohou strávit čas pospolu, si velmi váží.

„To je strašně vzácný, protože jinak jsme rozlítaní po celém světě. A těch momentů, kdy se sejdeme všichni, je čím dál tím míň,“ dodal Ledecký. ■