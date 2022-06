Vesnice je ideálním místem pro fake news, míní Miroslav Krobot. Filmový hasič, který nemá rád „ty z venku“

Miroslav Krobot ve filmu Kdyby radši hořelo Video: Bontonfilm

„Je to do jisté míry záporná postava, ale s pochopitelnými motivacemi svého chování a velkým srdcem. Ztratil manželku, nemá vůli žít a chopí se příležitosti získat znovu sebedůvěru. Má v sobě velké vymezení těch „domácích“ a těch „z venku“. Rodina rovná se vesnice a čím víc budeme držet pospolu, tím to bude lepší, to je jeho životní postoj, o kterém je přesvědčený, že je správný,“ popsal roli náčelníka hasičů Broni.

„Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale takových lidí je mnoho. Tenhle film ukazuje, jak je tenhle postoj omezený, ale já jsem se musel za Broňu postavit a obhájit ho.“

Děj se odehrává na vesnici před velikonočními svátky, kdy do místní kašny narazí dodávka, řidič uteče a někteří si myslí, že jde o teroristický útok. A právě Broňa nechává celou situaci s údajným teroristickým útokem velmi vyhrotit.

„Vesnice je ideálním místem pro fake news. Zprávy se šíří velmi rychle, každá hloupost se ví během dvaceti čtyř hodin a možnost, že zrovna tam vypukne nějaká panika, je myslím pravděpodobnější než ve městě,“ míní Krobot, jenž si zahrál po boku Michala Isteníka, Anny Polívkové či Vladimíra Škultétyho.

V kinech diváci film uvidí od 16. června. ■