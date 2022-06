Žádný vztek, sarkasmus ani ironie. Hvězda Mostu! tentokrát jako důvěřivý a něžný chlap

Michal Isteník ve filmu Kdyby radši hořelo Video: Bontonfilm

„Hraji velmi často záporné postavy, postavy plné vzteku, ironie, sarkasmu. Standa je úplně jiný. Je to dobromyslný, prostý (tím nemyslím hloupý), velmi důvěřivý a něžný chlap. Díky své důvěřivosti a snad i nízkému sebevědomí je ovšem také snadno manipulovatelný, což je ústředním tématem filmu,“ říká Isteník.

Celý snímek se točí kolem dění na vsi, která se chystá na Velikonoce. Svátky ale naruší náraz dodávky do kašny. Řidič zmizí a někteří nepochybují o tom, že jde o teroristický čin. Hasiči se tak pouští do pátrání po pachateli, což je pro náčelníka, kterého hraje Miroslav Krobot, vítaným oživením, jeho zástupce (Isteník) naopak nadšením nepřekypuje. Je to dobrák, ale moc věří tomu, co mu kdo řekne, a co se dočte na internetu...

„Já jsem schopný se bát téměř čehokoli. Propadám panice na začátku každého měsíce, když se podívám do diáře a žena mě pak uklidňuje, že to nebude tak zlé. V tom si se Standou opravdu rozumím. Hromadné panice moc nepropadám, ale samozřejmě i mě ovlivňují ostatní lidé a může se mi určitě stát, že přijmu názor, který později na základě více informací přehodnotím,“ nachází určitou paralelu se svou postavou Isteník.

Film režiséra Adama Kolomana Rybanského měl svou světovou premiéru v únoru na filmovém festivalu v Berlíně, do českých kin vstoupí 16. června. ■