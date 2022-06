Jak někdo může věřit muži, který svět přesvědčil, že má nůžky místo prstů, diví se Amber Heard a je z toho hit internetu

Internet se baví na poznámkou Amber Heard. Foto: Super.cz/Profimedia

Moderátorka Savannah Guthrie, která hvězdu Aquamana pro Today show zpovídala, se Amber zeptala: „Při závěrečné řeči označila Johnnyho právnička Camille Vasquez vaše výpovědi za váš životní herecký výkon, co na to říkáte?“

„To říká právnička muže, který celý svět přesvědčil, že má nůžky místo prstů. Že já jsem podala herecký výkon?“ odvětila Heard s narážkou na Deppův snímek Střihoruký Edward z roku 1990.

Na to neměla ani sama moderátorka co říct, a tak Amber pokračovala. „Týdny jsem u soudu poslouchala, jak jsem mizerná herečka, tak jsem trochu zmatená z toho, že bych mohla být oboje,“ dodala.

Netrvalo dlouho a uživatelé sociálních sítí začali hereččino bizarní přirovnání na sociálních sítích rozebírat. A teď je z něj hit internetu.

„Musel jsem si to pustit několikrát, než jsem uvěřil, že to z ní opravdu vypadlo,“ podivoval se jeden takový na Twitteru. „Nerad to Amber říkám, ale byly to rukavice. Nejspíš jí to v tom filmu uniklo,“ narážel na Johnnyho postavu z počinu Tima Burtona jiný.

Žertíky stranou, Heard svá tvrzení myslí smrtelně vážně, jak několikrát zdůraznila, a svého ex opakovaně nazvala lhářem. Stojí si i za tím, že byl vůči ní násilnický.

Takové výroky jí přitom nyní mohou uškodit. Herečka uvedla, že se hodlá proti rozsudku soudu odvolat, a veřejné očerňování Deppa by jí mohlo plány zhatit. Nehledě na fakt, že by ji herec za čerstvé výroky klidně mohl žalovat znovu. ■