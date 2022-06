Tomu neuvěříte: Proč Kateřina Brožová dostala na škole dvojku z chování?

Kateřina Brožová Super.cz

Tak tohle by asi nikdo nečekal. Herečka Kateřina Brožová (54) se přiznala, že během studijních let byla pěkná uličnice. „Chodila jsem za školu, a dokonce jsem měla falešný omluvný list. Na gymnáziu jsem zlobila. Nikdy mi na to nepřišli, ale já se pak velmi omluvila svým rodičům, kteří byli zlatí a vždy mě vysekali ze všech průšvihů, hlavně maminka,“ svěřila se usměvavá blondýna Super.cz.