Kočka z Primy je už 6 let zamilovaná. Na setkání se svou osudovou láskou Sandra Pospíšilová nezapomene

Sandra Pospíšilová Super.cz

„Já jsem na Instagramu psala, že tak nějak před šesti lety jsme se dali dohromady. Já jsem na to nějak zapomněla. Když máš dvě děti, tak jsou jiné priority než slavit výročí. Ale hlavně, že ta rodina je a nějakým způsobem funguje, to je důležitější než oslava. A my si to užijeme později, až poprosíme babičky o hlídaní a půjdeme třeba na večeři,“ řekla Sandra Super.cz.

Na setkání se svojí osudovou láskou ale nikdy nezapomene. „Nás seznámili kamarádi na jednom festivalu o jídle a vím, že mě ohromil tím, že držel v náruči malou holčičku od těch kamarádů a on, jak má silné paže, tak to vypadalo děsně sexy.“

Toto léto rodinku čeká další novota. S dcerou Emily a synem Leonem vyrazí o prázdninách poprvé do zahraničí na pláž. „Pojedeme do Chorvatska. Bude to poprvé, co budeme s dětmi u moře, tak jsem zvědavá, jak zvládneme cestu. Cesta s dětmi je vždy trochu náročnější. Čeká nás moře a pak uvidíme, co bude v druhé půlce prázdnin,“ dodala moderátorka během rozhovoru. ■