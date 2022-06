Známý herec měl spoustu slavných bývalek, ale tahle kráska v bikinách si ho udržela nejdéle. Divíte se?

James Franco a Isabel Pakzad na Sardinii Profimedia.cz

Čtyřiačtyřicetiletý hollywoodský fešák James Franco má obsáhlý seznam bývalých přítelkyň a mnohé z nich vskutku zvučných jmen, ale jeho srdce si nakonec získala poměrně neznámá herečka Isabel Pakzad. Ba co víc, zvládla si ho udržet ze všech nejdéle. Devětadvacetiletá rodačka z New Jersey randí s hvězdou snímků Milk, 127 hodin či Zrození Planety opic už pět let.