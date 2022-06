Václav Upír Krejčí zpytuje svědomí a omlouvá se rodině: Byl to zkrat. Nikdy jsem se nechtěl zabít a nejel jsem ožralej

Václav Upír Krejčí Michaela Feuereislová

Jak v rozhovoru pro Super.cz prozradil, zabít se ale nechtěl: „Byl to zkrat, kdy jsem sedl do auta, vzal jsem flašku a jel jsem pryč. V lese jsem dostal smyk, protože v tom místě je potůček a je to tam navlhlé. Dostal jsem v zatáčce smyk a spadl jsem tam. Jel jsem padesátkou. Nikdy jsem se nechtěl zabít a nejel jsem ožralej. Ožral jsem se až pak. Překvapuje mě, co všechno se píše."



Když na místo přijela policie, Václav Upír Krejčí nadýchal 2,7 promile a skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Tři dny po nehodě dle jeho vyjádření nemá žádné bolesti a veřejně se omlouvá své rodině.

„Nebolí mě nic, mně nic není. Když jsem byl v nemocnici, kde mi udělali špičkový vyšetření, tak mi řekli, že mi nic není. Zpytuji svědomí, jsem nešťastný z toho, co se stalo, a omlouvám se své rodině, svým dcerám Kristiánce a Klárce a ženě. Všem se omlouvám, že to došlo tak daleko. Byla to poslední kapka v poháru a ten přetekl."

S manželkou Zuzanou ale od nedělní nehody stále nemluvil. „V médiích vychází to, co vychází, a myslím, že žena prožívá něco strašného, tak ji nechci ještě více znervózňovat. Zatím to nechávám vyznít, a pak to budeme nějak v klidu řešit, snad. Je mi 66 a znovu už se mi s nějakou jinou začínat nechce. Člověk je už unavený a je tam mezi námi i docela velký majetek, takže uvidíme," dodal zlomený bavič v rozhovoru pro Super.cz. ■