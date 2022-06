Co si myslí o otci svých dvou dcer? Ex skandálem opředeného prince Andrewa promluvila

Princ Andrew a Sarah Ferguson Profimedia.cz

Jsou páry, které si po rozvodu nemohou přijít na jméno a pak takové, jejichž vztah zůstává pevný navzdory rozluce. Do druhé kategorie patří i princ Andrew a jeho bývalá žena a matka dvou dcer, princezen Beatrice a Eugenie, Sarah Ferguson. Manželovi je oporou i v době skandálu.

I v situaci, kdy se na konto prince Andrewa, který čelil obvinění ze sexuálního napadení (prince obvinila Američanka Virginia Giuffre, kterou měl jako nezletilou nabízet k sexu finančník Jeffrey Epstein. Princ to odmítal. K soudu nakonec nedojde, v únoru bylo oznámeno, že se Giuffre a princ dohodli na finančním vyrovnání) i nejbližší rodina vyjadřuje s nejvyšší opatrností nebo vůbec, se jeho ex nebojí dát najevo, na čí straně stojí.

Svého bývalého v nedávném rozhovoru pro Times Radio označila za „dobrého a vlídného chlapa“. A to dokonce na dotaz, zda by si ho znovu vzala, pokud by mohla vrátit čas.

„No jistě,“ nezapochybovala Sarah řečená Fergie s tím, že jejich svatební den, který se odehrál 23. července 1986, byl mimořádný. „Myslím, že mám skvělý život. A že jsem šťastlivec. A zrovna teď začínám znovu žít, myslím, že je docela cool moci tohle říct,“ uvedla vévodkyně z Yorku jen pár dní poté, co byl princ Andrew, vévoda z Yorku, vykázán ze slavnosti známé jako Podvazkový den.

Údajně šlo o žádost princů Charlese, a především Williama. „Vévoda z Cambridge byl neoblomný. Pokud by York trval na své účasti, on by se stáhnul,“ cituje Evening Standard svůj zdroj z paláce. Jiný pak tvrdil, že šlo o „rozhodnutí rodiny“.

„Za Andrewem budu pevně stát,“ říká naopak Fergie. Rozvod vévodského páru proběhl v roce 1996. ■