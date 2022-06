Botox moderátorka Peče celá země odmítá. Operaci nosu se ale nevyhne

Bebarovou čeká chirurgický zákrok. Foto: Jaroslav Hauer

„Mimika je důležitá, zvlášť pro nás herce. Nikomu neberu to rozhodnutí podstoupit cokoli, co považuje za důležité. Ale asi by se to mělo dělat s citem, aby to bylo co nejméně poznatelné. A hlavně, přesně, aby bylo rozpoznat, jestli se člověk směje, pláče, mluví nebo mlčí,“ soudí Bebarová.

Invazivním procedurám, jako je botox nebo výplně kyselinou hyaluronovou, se zatím vyhýbá. „Zatím se tomu bráním zuby nehty a tuhle věc nevyhledávám. Čímž neříkám, že to třeba někdy nepřijde a některé drobné korekce nebudu řešit," směje se.

"Ale do téhle doby jsem nic takového nepotřebovala podstupovat. Nicméně na klinice jsem se domluvila, že si nechám na podzim, až to bude vhodnější, kdy se člověk tolik nepotí, odstranit takový malý kožní výrůsteček u nosu. Byla jsem mile překvapena, kolik procedur je dneska k dispozici. V tomhle je 21. století úžasné, jaké možnosti nám nabízí,“ dodala na závěr. ■