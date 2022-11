Moderátorka pořadu Peče celá země je sama zdatnou kuchařkou. K soutěžení zatím nenašla odvahu

Tereza Bebarová Michaela Feuereislová

Odmoderovala dvě řady úspěšného pořadu Peče celá země, Tereza Bebarová (47) je ale sama zdatnou kuchařkou. Necítila by se lépe v úloze soutěžící než po boku Václava Kopty?

„Tak párkrát mně napadlo, jaké by to asi bylo, kdybych v té kůži soutěžících byla já. Ale zatím jsem tu odvahu nenašla. Pokud Česká televize bude skutečně realizovat třetí řadu Peče celá země (nakonec bude - pozn. redakce), a pokud bude mít i nadále zájem mít mne jako spolumoderátorku, tak budu dál raději pokračovat v téhle formě jako doposud. Nicméně přede všemi soutěžícími hluboce smekám, opravdu není jednoduché uspět. Ale je to krásný, voňavý projekt a jsem nesmírně šťastná, že u něj mohu být,“ říká Tereza.

Před kamerou se s vařečkou ale prohání stále. „Stále natáčíme náš streamový pořad Čas na Tebe, který vznikl za covidu a kde má pravidelné "okénko" kamarád a kolega Pepa Maršálek. K tomu jsme upekli naši talk show Péct, milovat a žít, s níž jezdíme po republice. Tu vymyslel a moderuje náš kamarád René Kekely. Tam také prozrazujeme zajímavosti z Peče celá země i z našich dalších projektů. Pepa tam má své storky z profesního i soukromého života, já vzpomínky na natáčení filmů, seriálu, dabingu. Těší nás, že všude, kde jsme zatím byli, se lidi skvěle bavili... Dokonce tam i zpívám asi dvě tři věci, které jsem i víc než deset let nezpívala, a ono se to kupodivu moc líbí, z čehož mám velkou radost,“ prozradila Super.cz herečka.

K tomu stíhá Bebarová také publikovat, s kolegou Maršálkem vydali knihu Čas na pečení. ■