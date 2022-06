Obstojí jejich vztah? Petr Vágner chce s krásnou přítelkyní naběhat přes sto kilometrů. Mají na to 26 hodin

Sáhnou si na dno svých možností. Foto: archiv P. Vágnera

„Půjde o společný závod Beskydská sedmička. Jedná se extrémní horský závod jednotlivců a Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic. Náročná trasa vede přes lesy a kopce z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm přes celé Beskydy. Je to něco okolo 101 km a převýšení 5500 metrů. Tím náročnost celého závodu rozhodně nekončí, běžci se musí vejít do časového limitu, který je pro zdolání závodu B7 pouhých 26 hodin,“ popisuje Vágner.

Doposud Silvie Petrovi pouze pomáhala s přípravami na závody, nyní se do procesu osobně zapojí. „Loni, kdy jsem běžel sám celý závod Vltava Run ze Šumavy do Prahy, nebo letos v Alžíru na Sahara Ironman. Tentokrát ale budeme závodit společně. Budeme se muset vypořádat s počasím, únavou, terénem, velkým převýšením a vzájemně se podporovat. Kdyby ze závodu odstoupil jeden, nebo by se druhému něco stalo, končíme oba,“ říká Petr, který ale věří své přípravě. „Pomáhat nám bude i kamarád Ondřej Roznětínský se kterým jsem odběhal několik Spartan Race závodů. Tak snad nám to dohromady klapne.“

Pár se nevěnuje jen samotnému běhání, na formě pracuje i v posilovně. „Velmi nám pomáhá Jakub Pražák, se kterým jsem dělal přípravu na různé horské traily. Do tvrdého tréninku se zátěží a v kopcích naskočíme až v létě. A to bude teprve zážitek,“ moderátor Petr Vágner. ■