Je to týden, co oznámila rozchod s manželem. Má Eva Decastelo už nové nápadníky?

Eva Decastelo Super.cz

Před týdnem moderátorka Eva Decastelo (43) oznámila rozchod s manželem Reném Decastelem. Na Instagram napsala: "Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost."

Od šokujícího oznámení se pár stal nejsledovanějším manželstvím v českém showbyznysovém rybníčku. Oblíbené krásce v těchto dnech nejvíc pomáhá práce. „Mám se dobře, práce je hodně, doma v rámci možností, děti jsou spokojené a bude dobré vysvědčení,“ řekla Eva pro Super.cz.



Jedno ví ale jistě, nového muže zatím nechce. Je tak ráda, že potenciální nápadníci jí zatím nepíšou na sociálních sítích. „Nápadníky tam nemám, podle mě se bojí a je to dobře, protože já teď nikoho nehledám. Nevím, jestli potřebuji čas, ale jsem máma, a to je podle mě nejdůležitější,“ prozradila Eva během rozhovoru.

Má ale také jasný plán. Pojede si vyčistit hlavu do New Yorku, kam se chystá s kamarádkou a kolegyní Bárou Mottlovou (35). Co mezitím bude dělat René s dětmi, oblíbená moderátorka prozradit nechtěla. „Já nechci vůbec mluvit o vztahu k dětem, protože my jsme se dohodli, že to soukromí si necháme pro sebe, jak to máme nastavené, a není fér se k něčemu vyjadřovat, když děti nemohou mluvit a manžel u toho také není.“ ■