Jak to bylo se zdravotním kolapsem? Halina Pawlowská promluvila

"Chtěla bych uvést na pravou míru, že se jednalo pouze o jediné představení. Zvracela jsem a měla jsem nějaké ty věci okolo, a protože vystoupení mělo být v Uherském Hradišti, což je asi čtyři hodiny daleko, cestu tam a zpátky bych zvládla jen těžko. Neměla bych sílu být mezi tím dvě hodiny na jevišti," vysvětlovala.

Spisovatelka si nám před časem postěžovala i na to, že je unavená po prodělaném covidu. "Unavená jsem pořád, ale možná je to už věkem. A vnuk měl postcovidový zápal plic," rozebrala i rodinnou anamnézu.

Halina se pouští vedle stálých aktivit, což je natáčení seriálu ZOO, její one woman vystoupení a také rozhlasový pořad a glosy, do další novinky. "Režisér a kameraman František Brabec mě vyhecoval, abych se pustila do psaní scénáře. Není to pokračování Díky za každé nové ráno, ale souvisí to s mým dětstvím a tím, co jsem nikdy nezveřejnila. Souvisí to i se současnou situací na Ukrajině," doplnila. ■