Strach o zdraví Toma Hankse: Herec při premiéře nedokázal udržet třesoucí se ruku

Tom Hanks Profimedia.cz

Došlo k tomu u protinožců, ve městě Gold Coast, kde režisér snímku Baz Luhrmann zorganizoval australskou premiéru. Nedaleko se snímek i natáčel.

„Není lepší místo, kde natočit film, než tady v Gold Coast,“ je slyšet herce na videu. V pravé ruce má mikrofon.

„Točil jsem v Maroku, New Yorku, Los Angeles, Seattlu i Berlíně, ale žádné z těch měst nemá to, co Gold Coast. Žádné nemá Dana Murphyho,“ pokračoval s odkazem na místní řetězec prodejen s alkoholem.

Ke konci videa je vidět, jak se mu pravice nekontrolovaně třese a herec se snaží mikrofon přidržet levou, dokonce se ruce pokoušel na chvíli prohodit.

Nezdálo se, že by si diváci v sále něčeho všimli, šlo o malý okamžik, na který upozornil Daily Mail. Fanoušci na sociálních sítích si o herce už ale dělají obavy. Vroucně doufají, že je Hanks v pořádku a byl třeba jen unavený, a přejí mu pevné zdraví.

Po australské premiéře se Hanks odebral zpět do USA na promítání v Gracelandu, bývalém domově Elvise Presleyho, které proběhlo 11. června. ■