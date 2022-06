Lucie Borhyová prozradila své plány na léto a proč nerada řídí partnerův automobil Foto: Pavel Marek/Seznam Brand Studio

Vzhledem k blížícímu se létu nás samozřejmě zajímá, kam se letos chystáte na dovolenou?

Léto budeme mít pestré a moc se na to těším. Napůl bude dovolenkové a napůl pracovní. Určitě se chystáme na začátku léta do Španělska, což je už taková naše tradice. Tam to máme moc rádi. Potom máme v plánu procestovat zase kus Čech, určitě se vypravíme do Krkonoš. A co se týká ještě zahraničí, tak přemýšlíme nad Rakouskem, kde si můžeme vybrat hory i jezera. V záloze je také Maďarsko. Zkrátka destinace, které nejsou daleko a autem se dají pohodlně zvládnout. Musím ale také skloubit prázdniny dětí se svými pracovními závazky.

Kdo na vašich společných cestách častěji řídí? Vy nebo partner?

Záleží na tom, kterým vozem jedeme. Moje auto si většinou řídím já, partner zase rád řídí to své. Ročně najezdím ve svém voze DS 7 Crossback E-Tense zhruba deset tisíc kilometrů. Cítím se v něm velice dobře, mám tu po ruce vše potřebné, jízdu si užívám. Moc se mi líbí i barva mého auta, která je podle výrobce barvou noční Paříže. Přátelé říkají, že ke mně vyloženě ladí, a já musím říct, že se v ní cítím velmi dobře. Je to optimistická barva a v kombinaci s koňakovou barvou kůže v interiéru opravdu vynikne.

Moje auto je můj druhý domov. Já vlastně pak i nerada jezdím v jiném autě, protože v tom svém mám po ruce všechno, co potřebuju. Ráno si připravím do termohrnků kávu a čaj, abych je měla celý den teplé, a můžu vyrazit. Po ruce mám nabíječku, deštník, krém na ruce, žvýkačky, nějaké sladkosti pro děti. V další přihrádce mám zase kapesníky, vlhčené ubrousky. Děti mají vzadu DVD. Proto nerada jezdím partnerovým autem, protože tam zkrátka nemám všechno, na co jsem ve svém DS 7 plug-in hybridu zvyklá. Nevadí mi pak ani třeba před školou čekat na děti, protože v tu chvíli se auto promění v malou kancelář, vyřídím si telefonáty, e-maily a podobně. Po Praze jezdím většinou v plně elektrickém režimu, nabíjím doma v garáži přes noc. Na delší jízdy přepínám na benzinový motor, ale záleží na tom, jaká je cestou možnost nabíjení.

Kam nejdál jste se autem vypravila?

Například jsme byli v Chorvatsku. Jeli jsme celá rodina a musím říct, že to bylo skvělé. DS 7 Crossback je komfortní auto, opravdu příjemné i na dlouhé cestování. Vepředu máme dost místa a totéž mají děti vzadu. Máme ale vyzkoušené, že s DS se dá jet kamkoliv – jak k moři, tak i na hory. Jelikož je to čtyřkolka, v pohodě si poradí s ledem, sněhem, vyjede snad každý kopec.

Dovolenou stále absolvujete celá rodina? Děti se ještě společné dovolené nebrání?

Oba jsou ještě malí, takže společné dovolené jsou samozřejmost. Ráda bych takto společně vyrážela co nejdéle to půjde a budou chtít. Jsem moc ráda, když dovolenkujeme společně s rodiči i teď, v dospělém věku.

Podílejí se nějak na výběru prázdninové destinace i vaše děti?

My to máme tak, že se rádi vracíme na naše oblíbená a ověřená místa. Už to tam známe, víme, co můžeme očekávat. Stává se totiž, že člověk kolikrát ta nejhezčí místa, pláže nebo restaurace objeví až na konci dovolené. A to už pak tedy není náš případ, když víme, do čeho jedeme. Navíc děti jsou docela konzervativní a když si nějaké místo oblíbí, rády se tam vracejí. Dokonce je musíme přemlouvat, když chceme vyzkoušet novou destinaci. Nicméně se stále vracíme právě do Španělska nebo do Krkonoš, ale máme také ve velké oblibě Řecko.

