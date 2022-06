Od porodu si nabrala tolik práce, že neví, kam dřív skočit: Aby našla čas na dceru, musí si ji zpěvačka psát do diáře

Ivana Korolová Super.cz

S dvouletou dcerou Amélií si nechtěla nabírat tolik práce, ale zatím se to herečce a zpěvačce Ivaně Korolové (33) příliš nedaří. Několik měsíců trvalo zkoušení muzikálu Slunce, seno, jahody, kde ztvárňuje roli Blaženy, do toho začala natáčet nový seriál Dobré zprávy.

"Moje role je spíš střední až menší. Jako pro maminku malého dítěte je to ideální stav, ale i tak jsem si myslela, že toho bude trochu méně. Ale nestěžuju si. Nicméně je to tak, že s dítětem se snažím práci a soukromí víc vyvažovat a do diáře už si píšu i Amélii," řekla Super.cz.

"Dřív jsem lítala od jednoho k druhému a teď se tam snažím co nejvíc zakomponovat i to dítě. A pravda je, že je to poslední dobou trošku na hraně. Ale po premiéře v Karlíně už bude jen natáčení a hraní po večerech, tak snad to Amélie se mnou vydrží. Naštěstí máme rodiče, kteří nám s manželem hodně pomáhají," dodala Korolová.

A v jaké roli v Dobrých zprávách Ivanu uvidíme? "Hraju stážistku Jitku, což je pro mě trochu protiúkol, protože je to pěkná potvora, zatímco já jsem hodná holka. Tak nevím, co s tím budu dělat," smála se Ivana. ■