Moderátor Suchoň se nestydí přiznat, že je pod pantoflem: Rodinu i kasu řídí manželka, bývalá tenisová hvězda

Petr Suchoň Super.cz

"Když jsem nastupoval do ranního vysílání, tak byl Sebastian zvyklý na mléko ve tři ráno, což byl ideální budíček. Musel jsem ho obhospodařit, a když jsme ho uložili zpátky spinkat, odjížděl jsem do práce. Teď už se v noci nebudí a já jedu v podstatě ve stejném režimu jako v bývalé práci a s manželkou se o péči střídáme," popsal Super.cz.

A jakou vidí pro syna budoucnost, minimálně tu sportovní? "Manželka hrála dvacet let profesionálně tenis, takže se nás všichni ptají, zda bude hrát tenis. Z mého pohledu by byly lepší kolektivní sporty jako volejbal, házená nebo fotbal, protože tenis je velmi osamělý sport," domnívá se Petr a my doplnili, že tyto sporty jsou ostatně i méně finančně náročné.

S tím si ale moderátor starost nedělá. "To už je na manželce, ona dost vydělala a drží u nás kasu. To se ví. Já mám sice krásnou práci, ale tomu, co dokázala ona, se rovnat nemůžu," nebál se prozradit Suchoň.