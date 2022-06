Takhle vypadá měsíc po drsných závodech v bikini fitness: Jak se vám teď Hana Mašlíková líbí?

Hana Mašlíková Super.cz

Neuběhl ani měsíc, co moderátorka Hana Mašlíková (40) zabodovala na své první soutěži v bikini fitness, a od té doby je stále denně ve fitku. Jak sama říká, je to droga, kterou musí mít. Stále tvrdě dře, na další závody se prý ale nechystá.

"Je to závislost. Je to droga, nemůžu bez toho být. Potřebuju to. Je to koníček," řekla Super.cz Mašlíková, která měla během přípravy striktní jídelníček. I v jídle se nyní stále hlídá.

"Mám jasný příjem, jedu krabičkové stravování, hlídám si jídlo, přemýšlím o něm jinak než před přípravou na závody. Jen o víkendu si dávám cheat day. To se nehlídám. Dám si svíčkovou, buchtičky se šodó. Ale rozhodně ne každý den," vysvětluje.

"Bráním se jednoduchým cukrům pořád, ale občas zhřešit můžu. Hlavní je jedno. Výdej musí být větší než příjem. To je celé," upřesňuje.

Na další závody se nechystá. "Byla to výzva. Tu jsem si splnila. Byl to cíl, sen. Teď neplánuju, že bych dál závodila. Formu si budu udržovat dál, chci sportovat, líbí se mi osvalené ženské, budu makat dál, ale teď to vidím tak, že závodit dál nebudu," dodala. ■