Hvězda Love Islandu promluvila o rozchodu: Já jsem to brala vážně, ale Vilda to jen hrál, říká sexy Nikol

Nikol Tretterová Super.cz

"Bylo to nečekané, přišla mi jedna zpráva, tak jsem se rozhodla, že to ukončím. Nebylo to pro mě nic hezkého. Pro mě to byl velký šok," řekla Super.cz Nikol. Od počátku brala vztah vážně, její partner bohužel nikoli.

"Já to myslela vážně, byla jsem zamilovaná. Lidé z Love Islandu to prý tušili, ale nikdo nebyl od té lásky, aby mi řekl, že to Vilda hraje," krčí rameny s tím, že od rozchodu s Vildou v kontaktu není. "Od té doby jsme si nenapsali, neproběhla ani jedna zpráva. Je to definitivní konec," říká rázně.

Na novou lásku krásná Nikol připravená není. "Já teď nikoho nehledám a dlouho si, myslím, nikoho nenajdu. Chci se zaměřit na sebe. Bylo to velký zklamání," vysvětluje.

Bude pro ni těžké zase mužům věřit? "Vilda to pokazil. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale budu si na ně teď dávat hodně velký pozor," dodala. ■