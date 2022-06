Záletník a kariérista, který se k Ivetě Bartošové nechoval hezky: Představitel Petra Sepešiho šokoval diváky

Vojtěch Vodochodský Super.cz

Mladý herec byl jedním ze zástupců nového primáckého seriálu Dobré zprávy, kde ztvární postavu mladíka, který má problémy s alkoholem. Do toho má natáčet i další projekt opět pro Novu. "Bylo těžké skloubit termíny, ale vypadá to, že to nakonec dáme dohromady," věří Vodochodský.

V našem rozhovoru jsme se vrátili k postavě Petra Sepešiho, která mohla divákům připadat zápornější, než očekávali. "Nemusel vyjít úplně kladně, ale záporáka jsme se z něj dělat nesnažili, protože to ani nebyl. Snažili jsme se k němu přistupovat autenticky, tak to možná takhle vylezlo. Diváci byli překvapení, mnozí netušili, že byl Petr takový záletník, kariérista a ambiciózní kluk, a ani to, jak se k Ivetě choval. Byl to šok," řekl Super.cz Vodochodský.

Aby mohl zpěváka hrát, musel podle požadavků režiséra svoje party i reálně zazpívat. Vojta už pěvecké zkušenosti má, tak to pro něj nebyl problém. "V Divadle Na Fidlovačce zpívám v muzikálu Kouř diskžokeje Arnoštka a v Šakalích létech číšníka Edu. Odmalička jsem zpíval ve sborech, ale zpěv není věc, která by mě živila a živit bych se jí chtěl. Na sólovou kariéru nemám zatím pomyšlení," uzavřel. ■