Ještě nemá dost? Amber Heard se ostře pustila do Deppa. Může ji to vyjít dráž než doposud

Amber Heard poprvé od verdiktu soudu veřejně vystoupila. Profimedia.cz

Herečka Amber Heard (36) si dál neoblomně stojí za vším, co vyřkla během soudního procesu na adresu svého bývalého manžela Johnnyho Deppa (59). A to i poté, co soud označil její nařčení z hercova násilného chování vůči ní za pomluvu a nařídil jí vyplatit mu tučné odškodné. „Lhal. Uhodil mě. Stojím si za každým slovem svého svědectví,“ řekla Heard mimo jiné v televizním rozhovoru se Savannah Guthrie.