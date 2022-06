Tajně pořízená nahrávka, hlídání psa a dvakrát podepsaná deska. I s tím mají osobnosti spojenou Martu Kubišovou

S těmito zážitky mají Martu Kubišovou spojenou kolegové. Super.cz

Minulou neděli proběhla druhá premiéra recitálu Marta a na letní scénu Musea Kampa dorazila celá řada známých tváří. Zeptali jsme se, co je přivedlo, jaký vztah je s legendární zpěvačkou pojí a co na ní obdivují.

„Martu Kubišovou mám moc ráda. Je to pro mě žena, která se nepovažuje za symbol. Je obyčejná, normální a bere život tak, jak je. S humorem a nadhledem,“ řekla Super.cz Dáša Zázvůrková, která chtěla naživo vidět své kolegyně, kamarádky. „Jsem tady kvůli Haničce Holišové a Sáře Sandevě, to jsou moje kamarádky.“

Představení popisující život a tvorbu Marty Kubišové (79) si nenechal ujít ani moderátor Honza Dědek. Ten by si přál mít legendární zpěvačku jako hosta své talk show. „S Martou Kubišovou jsme kdysi dělali rozhovor. Jelikož ji čeká významné životní jubileum, tak se pokusím ji pozvat,“ odkazoval se na zpěvaččiny osmdesáté narozeniny, které oslaví v listopadu.

Dědek se také pochlubil tím, že má od Kubišové podepsanou sběratelskou vinylovou desku, kterou navíc podepsala hned dvakrát v rozmezí dvaceti let.

Mezi hosty druhé premiéry byla i Heidi Janků (59). Ta svou kolegyni hluboce obdivuje. „Už odmalička mám její písničky moc ráda. Její písničky a písničky Golden Kids jsem velmi dobře znala. Můj bratr sbíral desky a singly,“ říká Janků, která si z repertoáru Golden Kids vypůjčila píseň Hříbě.

Zpěvačky se osobně také setkaly. „Bylo to před lety někde v šatně. Měla jsem s sebou svého prvního pejska a Marta na pejsky vždycky trpěla. Takže během mého vystoupení hlídala mého Falca.“

Na představení se velmi těšil Martin Dejdar (57), kterého na letní scénu doprovodila manželka Daniela. Herec zpěvačku obdivoval ještě za minulého režimu, když byla zakázaná. Přidal jednu historku k dobru.

„Martu Kubišovou jsem měl vždycky velmi rád a obdivoval jsem ji. U nás v Ypsilonce jsem v říjnu 1989 udělal pirátskou nahrávku. Tehdy poprvé zpívala písničku, myslím, že to bylo Dobrodružství s bohem Panem, živě. Tuto píseň v minulosti nahrála a tehdy ji zazpívala živě. A já jsem to natočil na video. Pamatuji si, že v hledišti seděla Hana Zagorová. To je neutuchající zážitek měsíc a půl před sametovou revolucí,“ vzpomínal Martin Dejdar. ■