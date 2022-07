V době pandemie se naučila neplánovat: Jak hodlá Heidi Janků trávit prázdniny?

Heidi Janků si nedovolí o prázdninách příliš odpočívat. Super.cz

„Doufám, že letošní léto budu trávit pracovně,“ nechala se slyšet Janků, které fanoušci velmi chyběli. „Samotná činnost a reakce publika mi hrozně chyběla. Teď už si užívám.“

Janků si ale jistě najde čas i na aktivní odpočinek. „Možná, že si vyšetřím čas na nějakou krátkou dovolenou. Jednu dovolenou mám za sebou, tak uvidíme,“ říká Heidi, která nechce úplně plánovat. „Možná, že pojedeme na chalupu do Beskyd, možná se vydám s kamarádkami do Chorvatska, máme v plánu taky návštěvu Špindlu. Za dva roky jsem se naučila neplánovat. Až budu mít volno a sedne to všem, tak se seberu a pojedu,“ dodává Heidi Janků. ■