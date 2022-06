Zemřel Dalimil Klapka, hlas poručíka Columba nebo dědy Simpsona

Dalimil Klapka Herminapress

Zemřel Dalimil Klapka. Herci a vynikajícímu dabérovi, jehož hlasem promlouval mj. poručík Columbo nebo děda Simpson a ředitel Skinner z kultovního amerického seriálu Simpsonovi, bylo 89 let.

Informaci o úmrtí přinesl Blesk. Zprávu poté potvrdil Klapkův syn Jan Klapka na sociální síti. „Dnes odešel do divadelního nebe můj otec Dalimil Klapka,“ uvedl.

Klapka byl do vysokého věku velmi aktivní a neztrácel chuť do práce. Ještě loni Super.cz poskytl rozhovor, kde promluvil nejen o herectví, ale také o podlomeném zdraví. Sváděl boj s rakovinou. „Za tu dobu jsem absolvoval dvě operace a tři pobyty v nemocnici, které končily ozařováním. Uvidíme, co bude,“ uvedl.

Vše ale bral s velkým nadhledem. „Je to spíš zásluhou toho, že jsem herec a mohu se do té role zdravého člověka vložit a předstírat to,“ řekl Super.cz.

Dalimil Klapka se narodil v Praze, kde vystudoval gymnázium a poté DAMU. Uplatnil se v divadle i ve filmu (objevil se ve více než sedmi desítkách převážně televizních filmů), jeho doménou však byl právě dabing. ■