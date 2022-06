Speciální jídelníček a drsné tréninky: Herečka vystoupila ze své komfortní zóny, aby nabrala svaly. Takhle to dopadlo

Vanda Chaloupková ve filmu Prezidentka Foto: Bioscop

„Jde o osobní strážkyni, která chtěla být původně mistryní světa v kickboxu, ale protože utržila zranění, zlomila si ruku, už nemohla pokračovat se šampionátem. Nakonec se dostala do party ochránců prezidentky,“ popsala Chaloupková postavu bodyguardky.

Aby její scény vypadaly reálně, podstoupila náročnou přípravu, potřebovala vytrénovat kondici i svaly. „Několik měsíců jsem měla speciální jídelníček a svoji osobní trenérku. Vystoupila jsem ze své komfortní zóny a žila jsem naprosto jiný život, než na jaký jsem byla zvyklá. Byl to skutečně jiný svět, pro mě úplně nový,“ prozradila Vanda, která by prý pro roli byla ochotna podstoupit nejednu proměnu.

„Já bych si i oholila hlavu, kdybych třeba hrála ve válečném filmu. To je právě to nejzajímavější na mém povolání. Člověk si zkusí něco, co by normálně neudělal,“ uvedla.

S humorem sobě vlastním se na roli připravovala i Aňa Geislerová (46), která hraje ústřední postavu.

„Protože paní prezidentka nemá absolutně žádnou kondici a je nesportovec, i já jsem velice zodpovědně už pár let kondici ztrácela, abych byla ve všech scénách věrohodná. Myslím, že se mi to podařilo!“ směje se herečka, vedle které se filmu objeví Ondřej Vetchý, Oskar Hes, Jural Loj či Veronika Khek Kubařová.

Snímek režiséra Rudolfa Havlíka půjde do kin 23. června. ■