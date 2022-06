Na pózování se zataženým břichem a skrývání špíčků kašle: Anička Slováčková se ukázala v bikinách bez příkras

Anna Slováčková Foto: se souhlasem A. Slováčkové

"Břicho stejně nevydržíte mít zatažené celou dovolenou," míní Anička, která ukázala, jak vypadá v bikinách bez všech příkras a filtrů. "Byla jsem týden v Turecku a moc jsem si to užila," řekla Super.cz zpěvačka, která na dovolené dělala společnost svému tátovi Felixi Slováčkovi (79).

"Jak můžete i vy vidět, já ten svůj zadek, špíčky a stehýnka umím taky nahodit tak, že vypadám skoro jako nějaká modelka. Ale koho by bavilo jet na dovolenou a řešit tam, jak má sedět, ležet a vypadat jen proto aby vypadal dobře ale nebyl sám sebou? Já se dostala k moři po asi čtyřech letech," svěřila Slováčková, která odmítá řešit hubnutí anebo tloustnutí.

"Ten věčný body shaming, který v nás je hluboko zakořeněný, nezmizí jen tak. Vždyť je tak krásný to, jak jsme každý jiný. Byla by taková nuda, kdybychom všichni vypadali tak, jak udává právě nějaký trend. Dbejte na své zdraví - fyzické, ale hlavně i to psychické," nabádá.

Ani na dovolené Anička nezahálela. Stihla vydat nový klip Dálky, který natočila se svojí kapelou. "Je to klip, kde se vracíme ke starýmu dobrýmu vandru a to rovnou i v celém ladění klipu. Celý jsme to pojali trochu víc retro a zakomponovali do toho příběhy našich rodin a rodin našich kamarádů, jak jejich rodiče trávili dřív letní prázdniny," upřesnila. ■